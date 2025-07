Oasis, l’attesa è finita: al via da Cardiff la reunion di Liam e Noel Gallagher

La scaletta della serata è ovviamente top secret. Alcuni indizi sono trapelati dal sound check di questi giorni a Cardiff. Gli account dei fan degli Oasis hanno raccolto gli spoiler, ipotizzando i brani che verranno eseguiti, da "Don't look back in anger" a "Wonderwall" passando per "Bring it on down", "Whatever", "Roll with it, Stand by me", "Little by Little" e "Morning Glory". Come detto saranno Richard Ashcroft e i Cast i supporter degli Oasis a Cardiff. Nel 1993, furono i fratelli Gallagher a fare da spalla ai Verve, mentre nel 2018, Ashcroft si è unito a Liam sul palco di Finsbury Park. Anche i Cast conquistarono popolarità nel periodo del boom del Britpop. La band aveva condiviso il palco con gli Oasis durante i leggendari concerti al Knebworth Park e, più di recente, ha fatto da supporter a Liam nel suo tour per il trentesimo anniversario di "Definitely maybe", nel 2024.