Oasis, lo zampino della mamma dietro alla reunion dei fratelli Gallagher

Come aveva rivelato il Sun i fratelli Liam e Noel Gallagher saranno profumatamente pagati per il loro atteso tour di reunion. Ma dopo essersi esibiti nei concerti. Secondo il tabloid britannico gli organizzatori hanno insistito affinché questa clausola fosse particolarmente in rilievo sugli accordi contrattuali per evitare un nuovo litigio della band dopo quello avvenuto nel 2009 nel bel mezzo del festival parigino Rock en Seine quando gli scontri tra i due artisti erano diventati così insanabili da portare allo scioglimento del gruppo. Stando al tabloid, che citava alcuni addetti ai lavori nell'organizzazione dei tour musicali, i fratelli di Manchester riceveranno un compenso congiunto di 6 milioni di sterline per ogni concerto solo dopo essersi esibiti. Una nuova lite tra i Gallagher avrebbe un enorme effetto a catena se portasse alla cancellazione dei concerti degli Oasis, considerando poi quanto accaduto con la corsa dei fan in tutto il mondo per comprare i biglietti.