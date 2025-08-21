Noel Gallagher sulla reunion degli Oasis: "Non ricordavo quanto fosse divertente suonare con Liam"

Gli Oasis incantano Cardiff nella notte della reunion
© Dalet
© Dalet
Il chitarrista ha parlato per la prima volta della band che ha appena terminato le date del tour in Gran Bretagna e ora andrà prima in Nord America e poi si sposterà in Oriente e Sud America
© IPA
Dopo sedici anni gli Oasis sono tornati insieme. E Noel Gallagher ha parlato per la prima volta della reunion della band, che ha appena concluso i concerti nel Regno Unito. Il chitarrista è stato intervistato da Talksport e ha raccontato con entusiasmo la sensazione di risalire sul palco insieme al fratello Liam. "Avevo dimenticato quanto fosse divertente. Liam sta facendo faville e sono orgoglioso di lui".
Liam, appassionatissimo di calcio, è intervenuto nel programma sportivo per parlare del Manchester City ma poi il discorso si è ovviamente spostato sulle sensazioni della reunion degli Oasis accanto al fratello. Gallagher ha raccontato di essere “completamente sbalordito, come tutti” e ha spiegato: “È difficile da spiegare a parole, in realtà. Ogni sera è la prima sera per quel pubblico. Quindi ogni sera c’è lo stesso tipo di energia. Ma è stato davvero incredibile. Di solito non sono a corto di parole, ma in questo momento non riesco davvero a esprimermi, a essere sincero”.
L'iconica band ha già tenuto 17 spettacoli e salirà sul palco complessivamente 41 volte. Si tratta di un momento molto importante per i fratelli Gallagher, che notoriamente hanno avuto un rapporto difficile nel corso degli anni. Sono stati coinvolti in numerosi litigi, discussioni e risse pubbliche e si sono scambiati regolarmente anche attacchi sui social. La tensione tra loro portò gli Oasis a sciogliersi nel 2009. Ma ora sono tornati insieme. Anche un po' a sorpresa. Al debutto della band a Cardiff, i due fratelli sono saliti sul palco mano nella mano. "Non siamo quel genere di persone", ha risposto Noel alla domanda se fosse stato un momento emozionante. “Ho sottovalutato enormemente in cosa mi stavo cacciando. Ho già suonato negli stadi e tutto il resto, ma non mi vergogno di dirvi che le mie gambe erano diventate gelatina dopo circa metà della seconda canzone”, ha ammesso.
Dopo aver completato la leg europea del loro tour, gli Oasis saranno in Nord America dal 24 agosto esibendosi in Canada, Stati Uniti, Messico. Torneranno a casa per altri due show a Wembley il 27 e 28 settembre per poi continuare a calcare palchi in Corea del Sud, Giappone, Australia, Argentina, Cile e Brasile fino alla fine di novembre. "Immagino che quando tutto sarà detto e fatto, ci siederemo e rifletteremo, ma è fantastico essere di nuovo in una band con Liam".
© Dalet
© Dalet
Commenti (0)