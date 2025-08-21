Noel Gallagher sulla reunion degli Oasis: "Non ricordavo quanto fosse divertente suonare con Liam"

L'iconica band ha già tenuto 17 spettacoli e salirà sul palco complessivamente 41 volte. Si tratta di un momento molto importante per i fratelli Gallagher, che notoriamente hanno avuto un rapporto difficile nel corso degli anni. Sono stati coinvolti in numerosi litigi, discussioni e risse pubbliche e si sono scambiati regolarmente anche attacchi sui social. La tensione tra loro portò gli Oasis a sciogliersi nel 2009. Ma ora sono tornati insieme. Anche un po' a sorpresa. Al debutto della band a Cardiff, i due fratelli sono saliti sul palco mano nella mano. "Non siamo quel genere di persone", ha risposto Noel alla domanda se fosse stato un momento emozionante. “Ho sottovalutato enormemente in cosa mi stavo cacciando. Ho già suonato negli stadi e tutto il resto, ma non mi vergogno di dirvi che le mie gambe erano diventate gelatina dopo circa metà della seconda canzone”, ha ammesso.