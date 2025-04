Faida tra i figli di John Lennon? Sean con un post fa chiarezza...

Le voci di attriti tra i due fratellastri sono state alimentate nel corso degli anni anche dal difficile rapporto tra Julian e Yoko Ono, ma in passato è stato lo stesso Julian a escludere Sean da queste beghe familiari, spiegando nel corso di un'intervista in cui aveva parlato di Yoko in maniera corrosiva, che il suo fratellastro aveva pagato il fatto di trovarsi in mezzo a una situazione difficile. A dicembre Julian aveva condiviso alcune foto in bianco e nero in cui lui e il fratellastro erano ritratti al Dakota, l'edificio di Manhattan dove John Lennon ha vissuto per anni con Yoko e Sean prima di essere ucciso, l'8 dicembre del 1980, proprio mentre rientrava nel palazzo. "Un bacio della buonanotte a mio fratello, dopo aver passato la serata con lui, cenando e chiacchierando tutta la notte al Dakota - era il commento alle foto -. Una cosa che ci capita raramente di fare... Grazie".