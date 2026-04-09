L'importanza dei broccoli - Questa verdura, spesso relegata a contorno poco amato, si guadagna un ruolo da protagonista. "Bbisogna mangiare più broccoli. Tutto ciò che c'è di buono in me, lo devo ai broccoli, ha risposto Starr "coniando" anche un nuovo slogan. Al posto del suo celebre "peace and love", adesso ha dichiarato di dire "pace, amore e broccoli". Del resto, non è una grande sorpresa: i broccoli sono ricchissimi di sostanze benefiche. Sono tra le migliori fonti vegetali di calcio e vitamina K, entrambe fondamentali per mantenere le ossa forti. Hanno inoltre il vantaggio di essere poveri di calorie ma ricchi di fibre. In pratica, se si vuole sentirsi sazi ma tenere sotto controllo il peso favorendo al tempo stesso un metabolismo sano, sono irrinunciabili. Non è un caso che quasi tutte le star dei film d'azione, nelle interviste, attribuiscano il proprio fisico a una dieta costante a base di petto di pollo e abbondanti porzioni di broccoli...