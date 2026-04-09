Ringo Starr, il suo segreto antiage? "Un po’ di broccolo al giorno"
Tra ironia, benessere e stile di vita, l’ex Beatles con i suoi 85 anni ben portati rilancia l’importanza dell’alimentazione sana
A 85 anni compiuti, Ringo Starr continua a stupire per energia, lucidità e spirito positivo. L'ex Beatles, che partirà per un tour negli Stati Uniti dal 28 maggio al 14 giugno, ha più volte ribadito come il segreto della sua forma non risieda in formule miracolose, ma in uno stile di vita equilibrato. Tra le sue abitudini più curiose spicca un alimento spesso sottovalutato: il broccolo.
Fan della dieta mediterranea - "Non è glamour, ma funziona, avrebbe scherzato Starr in una recente intervista alla rivista Rolling Stones, riferendosi proprio al consumo regolare di verdure, in particolare quelle ricche di nutrienti come i broccoli. Un alimento che, secondo numerosi studi, è carico di antiossidanti, vitamine e composti benefici come il sulforafano, noto per le sue proprietà protettive contro l’invecchiamento cellulare. Negli ultimi anni, il concetto di "antiage" si è progressivamente spostato da trattamenti estetici a scelte quotidiane più consapevoli. In questo contesto, la dieta mediterranea (ricca di verdure, fibre e grassi buoni) torna al centro dell’attenzione.
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© IPA
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L'importanza dei broccoli - Questa verdura, spesso relegata a contorno poco amato, si guadagna un ruolo da protagonista. "Bbisogna mangiare più broccoli. Tutto ciò che c'è di buono in me, lo devo ai broccoli, ha risposto Starr "coniando" anche un nuovo slogan. Al posto del suo celebre "peace and love", adesso ha dichiarato di dire "pace, amore e broccoli". Del resto, non è una grande sorpresa: i broccoli sono ricchissimi di sostanze benefiche. Sono tra le migliori fonti vegetali di calcio e vitamina K, entrambe fondamentali per mantenere le ossa forti. Hanno inoltre il vantaggio di essere poveri di calorie ma ricchi di fibre. In pratica, se si vuole sentirsi sazi ma tenere sotto controllo il peso favorendo al tempo stesso un metabolismo sano, sono irrinunciabili. Non è un caso che quasi tutte le star dei film d'azione, nelle interviste, attribuiscano il proprio fisico a una dieta costante a base di petto di pollo e abbondanti porzioni di broccoli...
Pensiero positivo - Starr, vegetariano da decenni, ha costruito nel tempo una routine fatta di alimentazione sana, attività fisica moderata e, soprattutto, un atteggiamento mentale positivo. "Peace and love" non è solo uno slogan, ma una filosofia che sembra riflettersi anche nella sua longevità. Gli esperti confermano: non esiste un singolo alimento miracoloso, ma una combinazione di fattori. Tuttavia, includere regolarmente verdure come i broccoli nella propria dieta può contribuire a contrastare lo stress ossidativo, uno dei principali responsabili dell’invecchiamento. Che sia davvero questo il "segreto" di Ringo Starr? Forse no, o almeno non solo. Ma se anche una leggenda del rock invita a rivalutare il broccolo, potrebbe valere la pena ascoltarlo.