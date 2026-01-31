"The Beatles", ecco le prime immagini dei quattro film di Sam Mendes
Cresce l'attesa per la versione cinematografica dei "Fab Four" di Liverpool. Non manca anche qualche polemica per il look degli attori
© Getty
Spuntano sui social le prime immagini di "The Beatles - A Four Film" di Sam Mendes sullo storico gruppo, in arrivo al cinema il 7 aprile 2028. Quattro biopic del regista di "Skyfall", "1917" e "American Beauty" -per ogni membro della band formata a Liverpool nel 1960: Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson appaiono nei panni di Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon.
La trama
Il macro progetto narra la storia della band seguendo il punto di vista di ogni componente. "Abbiamo bisogno di grandi eventi cinematografici per far uscire la gente di casa" aveva dichiarato Mendes durante una conferenza stampa nel 2025, aggiungendo che si tratta di "un'opportunità per comprenderli più a fondo". Per la prima volta i Beatles aprono i loro archivi, consentendo l'utilizzo di musica e storie in un lungometraggio per il grande schermo e sbloccando l'accesso al catalogo completo di repertorio: da "Yellow Submarine" a "Strawberry Fields" e "Let It Be".
Le prime immagini dei protagonisti
L'account ufficiale del film ha diffuso sui social quattro scatti degli attori nei panni dei "Fab Four". Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Barry Keoghan e Joseph Quinn, rispettivamente nei ruoli di Ringo Starr e George Harrison ritratti in studio, e Harris Dickinson che interpreta un John Lennon al microfono negli anni Sessanta.
Non mancano le polemiche
Tra i fan impazienti di vedere i film, c'è anche chi non sembra apprezzare la scelta di alcuni membri del cast. Sotto il post Instagram pubblicato dall'account ufficiale dei film, è scoppiata una polemica riguardo la somiglianza di Joseph Quinn a George Harrison. Tra commenti come: "Quello non è George", "Se Joseph Quinn assomiglia a George Harrison, io assomiglio a Taylor Swift", spunta anche l'hashtag "#notmygeorgeharrison".