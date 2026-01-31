Il macro progetto narra la storia della band seguendo il punto di vista di ogni componente. "Abbiamo bisogno di grandi eventi cinematografici per far uscire la gente di casa" aveva dichiarato Mendes durante una conferenza stampa nel 2025, aggiungendo che si tratta di "un'opportunità per comprenderli più a fondo". Per la prima volta i Beatles aprono i loro archivi, consentendo l'utilizzo di musica e storie in un lungometraggio per il grande schermo e sbloccando l'accesso al catalogo completo di repertorio: da "Yellow Submarine" a "Strawberry Fields" e "Let It Be".