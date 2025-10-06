Diretto da Scott Cooper, il biopic si basa sul libro di Warren Zanes "Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska". E' ambientato all'inizio degli anni '80, durante la registrazione dell'album "Nebraska". White ha ammesso di essere cresciuto ascoltando la musica di Springsteen, ma interpretare le sue canzoni è stata una sfida completamente diversa. "Non ho mai cantato nulla. Figuriamoci Bruce, è stato come un salto nel buio", ha dichiarato In un'intervista con l'Associated Press. "Scott si è fidato e anche Bruce. E' stata una fiducia reciproca".