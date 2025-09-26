Il 17 ottobre uscirà "Nebraska '82: Expanded Edition", un cofanetto che include la prima esecuzione dal vivo di tutto l'album 'Nebraska". Intanto il Boss chiede l'impeachment del presidente Usa
Bruce Springsteen non si ferma. E' uscito a sorpresa infatti il brano e il video di "Open All Night (Live at Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)", estratto e anteprima dell'imperdibile "Nebraska '82: Expanded Edition'", che uscirà il 17 ottobre, un cofanetto unico che, tra il ricco materiale inedito, include la prima esecuzione dal vivo di Bruce Springsteen di tutto l'album 'Nebraska' del 1982 girato quest’anno al Count Basie Theatre del New Jersey. E intanto il Boss posa per la cover di "Time" e continua a criticare Trump chiedendone l'impeachment.
Non avendo mai fatto un tour a sostegno dell'album, Springsteen torna sui brani di "Nebraska" più di quarant'anni dopo l'uscita offrendo, attraverso le sfumature della sua esibizione live, nuove prospettive, pur rimanendo fedele allo spirito delle registrazioni originali. Girato da Thom Zimny all'inizio di quest'anno al Count Basie Theatre del New Jersey, senza pubblico, con un leggero accompagnamento di Larry Campbell e Charlie Giordano, il video non contiene narrazione, commento o dialoghi. "Si sentono soltanto le voci dei personaggi", spiega Springsteen.
"L'unica cosa che non facemmo con l'album Nebraska fu non suonarlo dal vivo, quindi il mio primo pensiero, quando si parlava di celebrare il disco, è stato: ci deve essere una performance, bisogna cantare questi brani dall'inizio alla fine - ha raccontato Springsteen - La mia preoccupazione era riuscire a mantenere un po' dell'inquietudine che aveva il disco. Siamo stati fortunati ad avere con noi i grandi Larry Campbell e Charlie Giordano, che hanno contribuito con un accompagnamento strumentale minimo, e Rob Lebret ha fatto davvero un ottimo lavoro nel mix mantenendo l'integrità del disco a quel livello", ha spiegato Springsteen.
"Come regista, vuoi arricchire la performance senza che sia evidente, entrare in quella musica e cercare davvero di esserne un partner invisibile, accompagnando la presentazione", ha aggiunto Zimny: "Non c'è introduzione né spiegazione. Le cose si dispiegano da sole. Ed è questa la bellezza di Bruce come narratore, della sua scrittura e di questo album".
Oltre all'esecuzione integrale dell'album, "Nebraska '82: Expanded Edition" includerà le leggendarie sessioni di Electric Nebraska con la E Street Band, brani registrati da solista esclusi all'epoca della pubblicazione e un remaster del 2025 dell'album originale.
Pprotagonista della cover story di Time, nell’intervista, il Boss non lesina giudizi pesanti sul presidente Donald Trump: "Se voglio rimanere fedele a ciò che ho cercato di essere... non posso dare carta bianca a questi tizi", dice, rivolgendosi a Trump e ai suoi sostenitori al governo. "Molti hanno creduto alle sue bugie. Non gli importa dei dimenticati – di chiunque tranne se stesso e dei multimiliardari che lo hanno sostenuto il giorno dell'insediamento". Tuttavia, aggiunge, "bisogna accettare il fatto che un buon numero di americani si sente semplicemente a suo agio con la sua politica di potere e dominio". Quanto agli insulti di Trump nei suoi confronti, dice: "Non mi importa assolutamente nulla di quello che pensa di me... È la personificazione vivente dello scopo del 25° emendamento e dell'impeachment. Se il Congresso avesse un minimo di coraggio, lo consegnerebbe alla spazzatura della storia".
Esce intanto il 23 ottobre anche ""Deliver me from nowhere"", "Liberami dal Nulla" ,scritto e diretto da Scott Cooper ripercorre l’epoca del 1982, anno di incisione di “Nebraska”. Non si tratta di un biopic tradizionale, ma di un racconto di quello che fu un periodo cruciale della carriera di Bruce Springsteen: la creazione dell’album Nebraska, considerato uno dei più grandi capolavori rock. Il film trae libero spunto dal libro di Warren Zanes “Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska”. Ad interpretare il ruolo dell'artista Jeremy Allen White, conosciuto per i ruoli in "Shameless" e "The Bear".
