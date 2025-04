Bruce Springsteen tira fuori dal cassetto sette album "perduti"

Contestualmente all'annuncio dell'uscita di "Tracks II: The Lost Albums", è stato lanciato anche un primo brano tratto dalla raccolta, "Rain In The River", contenuto nell'album perduto "Perfect World", caratterizzato dall'inconfondibile energia da stadio tipica della E Street Band. "The Lost Albums" sarà disponibile in edizione limitata in formato 9 LP, 7 CD e digitale, con packaging distintivo per ciascun album inedito e un libro rilegato in tessuto di 100 pagine che include foto d'archivio rare, note dettagliate su ogni album scritte dal saggista Erik Flannigan e una presentazione personale del progetto firmata da Springsteen stesso. Uscirà il 27 giugno anche il set "Lost And Found: Selections from The Lost Albums", con 20 brani selezionati dalla raccolta, in formato 2 LP o 1 CD.