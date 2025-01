Bruce Springsteen loda Jeremy Allen White che lo interpreta nel biopic: "Canta benissimo"

Mentre il mondo sta aspettando di vedere come sarà Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan, la lavorazione del biopic su Bruce Springsteen "Deliver Me From Nowhere", diretto da Scott Cooper, è iniziata in autunno. Jeremy Allen White è stato chiamato al difficile compito di interpretare il Boss, e a quanto pare starebbe cavandosela più che bene, a detta dello stesso cantautore americano. Springsteen infatti non ha lesinato complimenti all'attore noto per il suo ruolo nella serie "The Bear", e alle sue doti vocali, durante una trasmissione radiofonica, rivelando: "Canta benissimo. Ha una voce incredibile".