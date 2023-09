In una dichiarazione postata sui social il cantante ha detto che, "su consiglio medico", saranno adesso rinviati altri 14 concerti in Canada e negli Usa, per un totale di 22 date. Se ne riparlerà il prossimo anno: "Sto meglio e non vedo l'ora di rivedervi tutti nel 2024", ha scritto Bruce Springsteen.

Il tour

Il tour, che ha preso il via in febbraio da Tampa in Florida, è il primo con la E Street Band dal 2017. Dopo la conclusione della prima serie di concerti in aprile il cantante era risultato positivo al Covid. Altre tre date del tour di Springsteen erano state rinviate a marzo per motivi di salute anche se all'inizio non era stata chiarita la natura della malattia. Poi Springsteen si è trasferito oltre oceano per cantare in Gran Bretagna, Italia, Germania, Svezia e Olanda. E' tornato in agosto negli Usa in agosto e agli inizi settembre prima della sospensione.