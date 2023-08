L'annuncio è stato dato sui canali social del Boss informando i fan che: "A causa di un malore i suoi concerti con la E Street Band al Citizens Bank Park del 16 e del 18 agosto sono stati rinviati" e aggiungendo: "Stiamo lavorando per riprogrammare le date, quindi vi preghiamo di conservare i vostri biglietti in quanto saranno validi per gli spettacoli riprogrammati".

Bruce Springsteen , 73 anni, non sta bene e rinvia due live in America.

Non si sa nulla di più, ma la riprogrammazione dei concerti annullati fa pensare che non si tratti di qualcosa di grave.

Secondo la Cnn il Boss si starebbe prendendo un po' di tempo per riposare, sebbene il messaggio social parli di "malattia".

Nel maggio di quest'anno, ricorda il sito americano, il crooner di “Born in the U.S.A.”, è caduto sul palco mentre si esibiva ad Amsterdam. L'artista è inciampato su una rampa di scale, mentre eseguiva la sua canzone "Ghosts", ma, come mostrano i video, si era rialzato quasi subito incoraggiato dagli applausi del pubblico e scherzando aveva salutato i fan dicendo: "Buonanotte a tutti!". Pochi attimi dopo ha ripreso la chitarra in mano, si è strofinato le mani sorridendo e ha continuato lo spettacolo.

Springsteen e la sua E Street Band sono stati in tournée quest'anno, iniziando negli Stati Uniti, da febbraio ad aprile. Hanno poi viaggiato in Europa, con tappe in Francia, Italia, Germania, Zurigo, Birmingham, Oslo, Londra, Vienna, Monaco, Inghilterra e altro ancora.

Il tour è tornato negli Stati Uniti questo mese, dove hanno suonato al Wrigley Field di Chicago la scorsa settimana prima di prendersi questa pausa. Il prossimo 24 agosto suoneranno al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts.

Leggi Anche Bruce Springsteen, tutto pronto per il ritorno in Italia dopo 7 anni

I concerti in Italia tra polemiche e critiche Tre i live che il Boss ha regalato ai fan italiani. Springsteen è tornato nel Belpaese dopo 7 anni, il 18 maggio a Ferrara, il 21 maggio al Circo Massimo di Roma, e il 25 luglio al Prato della Gerascia, nell’Autodromo Nazionale di Monza, data che ha chiuso anche il tour europeo 2023. Ma ben due dei suoi concerti nel Belpaese si sono svolti tra polemiche e forti critiche.

Leggi Anche Bruce Springsteen manda in delirio Roma, anche Sting e Nick Cave al Circo Massimo

Il live a Ferrara La prima data italiana, quella ferrarese, era cominciata con le proteste degli ambientalisti, che sin dall'estate scorsa avevano chiesto lo spostamento del concerto dal parco Bassani, ex tenuta di caccia dei signori Estensi ad altra location. Il comitato "Save the park" aveva lanciato online, sulla piattaforma Change.org, una raccolta firme, con oltre 43mila adesioni, per spostare l'evento in un altro posto. Bruce Springsteen "disturba i volatili" la motivazione che aveva messo sul piede di guerra associazioni ambientaliste e animaliste ferraresi oltre che singoli cittadini con l'approvazione della consigliera comunale estense del gruppo misto, Anna Ferraresi, da sempre impegnata per la tutela ambientale, la quale a Corriere di Bologna aveva spiegato: "Il Bassani è un polmone ed è stato la tenuta di caccia degli Estensi. Negli anni, quasi 50, è stato ripopolato da avifauna e uccelli migratori, che nidificano proprio a maggio", proprio quando dovrebbe suonare Springsteen.

A funestare il concerto a Ferrara ci si è messo poi anche il maltempo e l'alluvione che ha messo a dura prova le province limitrofe. L'entourage del Boss e il comune di Ferrara hanno però deciso non annullare l'evento sold out da mesi e che ha mobilitato 50mila persone.

Dal palco inoltre Bruce non aveva speso nessuna parola per la popolazione colpita dalla disastrosa alluvione. Stevie Van Zandt, meglio noto come Little Steven, punto di forza della E-Street Band del Boss, aveva risposto a un fan su Twitter che gli aveva chiesto: "Non posso credere che tu sapessi di questa tragedia e nessuno dal palco ha detto niente perché conoscono il tuo cuore, il tuo spirito, la tua fede: assolutamente impossibile. È proprio vero che tu, Bruce e l’ESB non sapevate nulla dell’emergenza in Emilia-Romagna, delle forti alluvioni vicino a Ferrara, delle quindici persone sfollate?". Il chitarrista, lapidario, aveva scritto: "Non ne sapevamo niente", aggiungendo poi: "Tutto ciò che abbiamo sentito è che i lavoratori hanno dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia. Questo era tutto".