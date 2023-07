Bruce Springsteen a Monza, confermato il concerto | Ma è polemica

La presidente del Parco: "In questi giorni l'area è ancora più fragile"

Nonostante l'ondata di maltempo , gli organizzatori e il comune hanno confermato il concerto del Boss, tappa lombarda del tour con la E Street Band. Una scelta che non tutti ritengono corretta. "Tenere il concerto di Bruce Springsteen in questa situazione è da irresponsabili" ha detto la presidente del comitato per il Parco di Monza, Bianca Montrasio . "Si tratta di un'area fragile già in condizioni normali, figuriamoci dopo giorni caratterizzati da maltempo".

Bruce Springsteen stasera canterà al Parco di Monza come da calendario.

Monza e la Brianza sono tra le zone più colpite dall'ondata di maltempo di fine luglio. Lunedì pomeriggio e la notte seguente violenti nubifragi si sono abbattuti ancora su Milano e Monza.



Gli organizzatori del live lavorano e tirano dritto visto che sembra essere tutto pronto per il concerto nel prato della Gerascia dell'Autodromo. Grazie all'incessante lavoro degli addetti, il palco è già stato allestito. Parere contrario è però arrivato dalla direzione del parco che ha invitato gli organizzatori dell'evento a trovare un contesto più adeguato, come uno stadio. "Farlo in un parco causa inevitabilmente danni" conclude Bianca Montrasio.

In vista dell'apertura dei cancelli alle 14, il questore di Monza, Mirco Odorisio, e il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, hanno effettuato una ricognizione aerea del Parco e della città di Monza a bordo di un elicottero della Polizia di Stato, per monitorare la situazione generale e l'afflusso dei 70mila spettatori che stanno raggiungendo il capoluogo brianzolo per assistere allo spettacolo del Boss che conclude il tour europeo.