"Bruce Springsteen 50 (1973-2023)", un ritratto profondo di una delle rockstar più amate di tutti i tempi

Bruce Springsteen, filosofia e debolezze di una rockstar

Non è la prima volta che Ermanno Labianca dedica un libro a Bruce Springsteen. Critico musicale e autore televisivo, l'autore ha già scritto altri testi su The Boss. Ma "questo libro ha rappresentato per me l’occasione per rileggere molte affermazioni di Bruce Springsteen, ritagliarle e sequenziarle fino a comporre una gigantesca antologia in grado di cristallizzare la filosofia, le ambizioni, la forza, le paure e anche le debolezze di una tra le rockstar più celebrate del pianeta" spiega Labianca.