Maltempo, a Milano chiusa la metropolitana per gli alberi caduti | Trenord: "Numerosi danni e guasti"

Grandine e pioggia hanno provocato nuovamente danni in Brianza, con strade allagate e decine di richieste di intervento ai vigili del fuoco. Tre feriti a Legnano

La linea M2 della metropolitana è stata chiusa nel tratto tra Vimodrone e Cernusco mentre sono stati interrotti alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi di Atm, azienda del trasporto milanese. Guasti e ritardi sulle linee ferroviarie di Trenord . Tre le persone ferite a Legnano (Milano) per gli alberi caduti sulle auto. Intanto il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta arancione (rischio moderato) per possibili temporali nelle prossime 24 ore.

L'ondata di maltempo piega Milano , dove per via del vento e della pioggia alcuni alberi sono stati sradicati e sono caduti in strada, causando diversi disagi ai trasporti.

Trenord: "Numerosi danni e guasti a causa del maltempo" A causa del maltempo diversi danni sono stati registrati da Trenord alle proprie infrastrutture, con numerosi problemi alla circolazione. I treni delle diverse direttrici della Lombardia subiscono ritardi di oltre un'ora con molte soppressioni in tutte le linee. In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa di un grave danno alla stazione di Monza.

Alberi caduti e tetti divelti Oltre cento le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per l'ennesima ondata di maltempo, soprattutto nella zona nord ovest della città metropolitana di Milano. Tra Rho e Busto Arsizio, al confine con il Varesotto, si sono registrati danni a causa del maltempo. A Parabiago, in provincia di Milano, dove le strade si sono completamente allagate, alcuni tetti sono stati divelti e sono caduti diversi alberi: un grosso albero è caduto su una casa dove pare non vi fosse nessuno. Rami e strade allagate anche tra Gerenzano e Busto Arsizio.

Grandine in Brianza, ancora incertezza per il concerto del Boss Grandine e pioggia hanno provocato nuovamente danni in Brianza, con strade allagate e alberi caduti. Il violento nubifragio che si è abbattuto su tutta la provincia di Monza ha aggravato i danni provocati dai temporali della settimana scorsa. Criticità sono state segnalate soprattutto a Lissone, - dove le strade si sono trasformate in torrenti d'acqua -, Lesmo, Arcore e Vimercate. A Monza sono ancora in corso le valutazioni dei danni nel Parco, dove martedì sera dovrebbe tenersi il concerto di Bruce Springsteen.