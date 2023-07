Nubifragi e grandine al Nord e nuova ondata di caldo record al Sud

In Lombardia resta l'allerta gialla per piogge e temporali. Tempesta di vento e grandinata nel Ravennate. A Conselice "vento pazzesco, case scoperchiate"

Se il weekend è segnato da una leggera frenata dell'ondata di caldo, con le città da bollino rosso che scendono da 19 a 18, l'inizio della prossima settimana si prospetta rovente, con temperature anche di 45 gradi in Puglia e picchi di 48 gradi in Sardegna . In Lombardia , dove nella giornata di sabato si sono registrati numerosi danni nel Cremonese a causa di un nubifragio, resta invece l'allerta gialla per piogge e temporali.

Caldo africano fino a 48 gradi in arrivo, ma anche grandinate da record e venti tempestosi: in questa fine di luglio l'Italia sta avendo un assaggio più che concreto degli effetti del riscaldamento globale.

Eventi atmosferici sempre più estremi - Gli eventi atmosferici, affermano gli esperti, sono sempre più estremi. Basti pensare a quanto sta accadendo in questi giorni. Nel Cremonese, dove dieci Comuni hanno vissuto la scorsa notte quaranta minuti "da incubo" secondo i testimoni: vento e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis, decine di alberi sradicati e crollati sulle auto, allagamenti, cartelli divelti, blackout, vento a 80 all'ora, decine di vetture danneggiate, centri abitati irraggiungibili, e danni ingenti all'agricoltura.

Tempesta di vento e grandinata nel Ravennate - Venti a 100 all'ora nel Ravennate, già martoriato dall'alluvione, tempesta di vento e una grandinata con chicchi grandi come palle da tennis. Il bilancio è di alberi caduti, anche su un asilo nido, e di danni ingenti alle colture con filari delle viti piegati e tetti scoperchiati. Disagi anche per i fan di Harry Styles in attesa di entrare al Campovolo di Reggio Emilia - 103 mila gli spettatori previsti al concerto - che sono stati sorpresi da una violenta grandinata. Martedì¬, stavolta a Monza, suonerà invece Bruce Springsteen, ma intanto il parco dove il rocker americano si esibirà è stato chiuso per precauzione.

Allerta meteo in Veneto - Scatta una nuova allerta meteo in Veneto per criticità idrogeologica e idraulica legata a possibili temporali intensi sul territorio delle Dolomiti, emessa dalla Protezione civile. Fino alla mezzanotte di domenica, le previsioni meteorologiche indicano possibili isolati temporali con probabilità contenuta di fenomeni intensi. In Emilia-Romagna, a Reggiolo, nel Reggiano, un albero è caduto addosso a una coppia di cinquantenni in auto, rimasti fortunatamente illesi. È andata peggio nel Ferrarese: tre i feriti finiti al pronto soccorso a causa di una grandinata che ha danneggiato tegole, pannelli solari, vetri, tapparelle e carrozzerie e cristalli di automobili e anche, in modo grave, un'ambulanza che stava effettuando un intervento.

Mareggiata nell'Anconetano, spiagge invase dal mare - Il maltempo si è abbattuto sulle coste dell'Anconetano dove una mareggiata ha colpito le spiagge, con onde anomale e acqua fino a 15 metri dalla riva a Falconara. Onde alte e raffiche di vento hanno creato lo scompiglio tra i bagnanti: nei video postati sui social si vedono le persone fuggire dalla spiaggia per cercare riparo dall'acqua e dal vento. Un'onda anomala è stata segnalata anche sulla spiaggia di Senigallia, arrivando a lambire e coprire le prime file degli ombrelloni.

A Conselice "vento pazzesco, case scoperchiate" - "L'evento che si è abbattuto su una ampia area ha colpito anche il nostro territorio comunale: raffiche di vento pazzesche con fenomeni simili a vere e proprie trombe d'aria hanno scoperchiato alcune case, divelto coperture e tetti, provocato danni a diverse auto, sradicato grossi alberi, tranciato linee elettriche". Così Paola Pula, sindaca di Conselice, uno dei paesi simbolo dell'alluvione di maggio, anche oggi gravemente colpito dal maltempo. "Stiamo facendo dei sopralluoghi per una prima sommaria ricognizione e per richiedere gli interventi di urgenza", ha aggiunto.