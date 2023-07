Maltempo, a Novara un albero cade e colpisce una donna: è grave | Varesotto, incendio in abitazione causato da un fulmine

Il maltempo fa ancora danni e feriti nel nord Italia.

In provincia di Novara una donna è stata ferita gravemente da un albero caduto vicino a un agriturismo. Vigili del fuoco in azione per spegnere l'incendio del tetto di una abitazione colpita da un fulmine, a Daverio, in provincia di Varese. L'intera zona del Varesotto, così come il resto della Lombardia e del Piemonte, è interessata da una forte perturbazione, come previsto dall'allerta meteo arancione emessa giovedì dalla Protezione civile. Sono in corso numerosi interventi e continuano a giungere chiamate per allagamenti e piante cadute.