Caldo, in Italia aumentano del 30% gli accessi in Pronto soccorso | Oggi e domani ancora 16 città da bollino rosso

Il caldo "ha posto notevoli sfide al sistema sanitario"

Tuttavia, secondo Giovanni Migliore, presidente della Fiaso, "non deve mancare il supporto dei medici di medicina generale e dei servizi territoriali o la situazione diventerà critica". Gli ospedali stanno dunque potenziando la risposta all'emergenza per far fronte all'aumento del numero di pazienti che cercano assistenza presso i Pronto soccorso. L'attuale situazione climatica "ha posto notevoli sfide al sistema sanitario, ma grazie alla collaborazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, si sta rispondendo con tempestività ed efficienza all'aumento della domanda di cure mediche".