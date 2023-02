Bruce Springsteen "disturba i volatili", petizione contro il concerto del Boss a Ferrara

Il live, che si terrà il prossimo 18 maggio nel parco Bassani, ex tenuta di caccia dei signori Estensi, ha suscitato le preoccupazioni degli ambientaliste e il comitato "Save the park" ha lanciato online, sulla piattaforma Change.org, una raccolta firme, che ha collezionato circa 43mila adesioni, per spostare l'evento in un altro posto.

La richiesta di spostamento risale già a giugno scorso, quando Springsteen aveva annunciato le date e le location dei suoi concerti in Italia, Monza, Roma e, appunto, Ferrara. Associazioni ambientaliste e animaliste ferraresi oltre che singoli cittadini, avevano dato vita al comitato "Save The Park", che si era dichiarato subito contrario all’utilizzo, per il concerto, del parco Urbano, proprio per preservarne l’aspetto faunistico e paesaggistico. L'alternativa proposta era stata quella di utilizzare l’area a sud della città dove sorge l’Aeroclub Volovelistico Ferrarese.



La protesta è giunta solo pochi giorni fa in consiglio comunale a Ferrara, dove ha trovato l'approvazione della consigliera comunale estense del gruppo misto, Anna Ferraresi, da sempre impegnata per la tutela ambientale, la quale a Corriere di Bologna ha spiegato: "Il Bassani è un polmone ed è stato la tenuta di caccia degli Estensi. Negli anni, quasi 50, è stato ripopolato da avifauna e uccelli migratori, che nidificano proprio a maggio", proprio quando dovrebbe suonare Springsteen.

Il sindaco Alan Fabbri, che sostiene l’evento, "nel pieno rispetto delle esigenze ambientali", ha fatto sapere che il parco Bassani è stato scelto "proprio per le peculiarità dello spazio. Nell’era post-Covid, le produzioni coinvolte, sia quella americana sia quella italiana, hanno preferito scegliere un luogo in cui non si possa creare della calca. Inoltre, la capienza sarà circa la metà di quella per gli analoghi concerti del Boss di Roma e Monza".

Quel che è certo è che le produzioni e gli organizzatori del live all'evento nel parco Bassani non vogliono rinunciare e a quanto è emerso, dopo la seduta in consgilio comunale, pare proprio che le oltre 40mila firme contro il concerto nell'oasi naturale, non abbiano scalfito la decisione iniziale. Il Boss suonerà nell'ex tenuta di caccia degli Estensi.