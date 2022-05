Coldplay nella bufera: gli ambientalisti li attaccano per una sponsorizzazione con un'azienda petrolifera

I Coldplay sono finiti nell'occhio del ciclone, criticati dagli ambientalisti di Transport & Environment per essersi fatti usare in modo cinico da un'azienda, in questo caso la Neste, una compagnia petrolifera finlandese, con cui hanno stretto una sponsorizzazione allo scopo di dimezzare le emissioni di anidride carbonica prodotte dal loro prossimo tour, usando i carburanti di origine vegetale prodotti dalla società, accusata in realtà di utilizzare come materia prima olio di palma da piantagioni frutto di deforestazione.

L'accordo ha suscitato indignazione da parte degli ambientalisti, e

Carlos Calvo Ambel dell'ong Transport & Environment

ha spiegato: "Neste sta usando i Coldplay in modo molto cinico per ripulirsi la reputazione, Chris Martin e i suoi fan dovrebbero essere indignati. Non è troppo tardi, la band dovrebbe chiudere la loro partnership con quell'azienda e abbracciare soluzioni davvero sostenibili".

Per l'ong, Neste ha alle spalle "un elenco di scandali, compreso rifornirsi da produttori di olio di palma legati alla deforestazione. Non fornisce molte informazioni sulle materie prime che usa per i biocarburanti, ma è fra i maggiori utilizzatori di olio di palma e dei suoi derivati. I suoi combustibili sostenibili sono anche basati sull'olio da cucina usato. Metà dell'olio da cucina usato nella Ue è importato (soprattutto da Cina, Indonesia e Malaysia), e ci sono seri interrogativi se questi rifiuti di cucina siano veramente usati". Dai social sono invece arrivate reprimenda più dure e senza mezze misure alla volta dei Coldplay, definiti ad esempio come "idioti utili per il greenwashing".

La band britannica aveva annunciato di voler ridurre le emissioni legate al loro tour mondiale "Music fo the Spheres", e di voler piantare un albero per ogni singolo biglietto venduto. Dopo le polemiche, per voce di Chris Martin hanno precisato: "La nostra volontà di essere sostenibili è ancora possibile, ma c'è ancora tanto lavoro da fare e lo sappiamo bene. Neste ci fornirà biocarburanti e ci ha assicurato che non utilizzerà materiali vergini, a cominciare dall'olio di palma. L'azienda utilizza solo prodotti di scarto ottenuti da fonti rinnovabili".

Anche la stessa Neste ha cercato di puntualizzare la situazione: "Per la nostra collaborazione con i Coldplay non abbiamo mai usato olio di palma grezzo e stiamo azzerando la quota utilizzata in tutti i processi dell'azienda", ha detto la portavoce Hanna Leijala, senza specificare la percentuale di olio di palma grezzo utilizzata.