I Coldplay ora hanno la data di scadenza: "Dal 2025 non faremo più musica"

La produzione musicale dei Coldplay si concluderà nel 2025. Parola di Chris Martin , che in un'intervista su Bbc Radio 2 ha svelato quando arriverà l'ultimo album del gruppo britannico nato nel 1997 ed esploso con il singolo "Yellow"' nel 2000 (contenuto nell'esordio "Parachutes"). Secondo il frontman, comunque i Coldplay non si scioglieranno dopo quella data ma si dedicheranno solo a tour in giro per il mondo e collaborazioni con altri artisti.

Solo il tempo dirà se quello di Chris Martin sia stato un bluff (che nel mondo della musica certo non mancano) o una volontà precisa dei Coldplay, che era già emersa quest'anno in occasione dell'uscita del nono album "Music of the Spheres", quando il cantante dichiarò che il gruppo avrebbe realizzato complessivamente dodici album prima di fermarsi.

Per la prima volta però il leader della band si è spinto oltre, rivelando una "data di scadenza" seppur indicativa. "Il nostro ultimo disco vero e proprio uscirà nel 2025, poi penso che faremo solo i tour. Forse ci saranno alcune collaborazioni, ma il catalogo dei Coldplay finirà lì". L'uscita pubblica ha spaccato inevitabilmente i fan, tra i nostalgici. "Non devono fermarsi", dice qualcuno di loro, mentre altri più cinici rilanciano: "Torneranno nel 2030 per fare più soldi con un nuovo batterista o chitarrista, proprio come tutte le altre grandi band prima di loro".

La band si è formata a Londra nel 1997 e ha venduto decine di milioni di dischi in tutto il mondo e ricevuto fra i più importanti riconoscimenti nell'ambito musicale, tra cui nove BRIT Award (record), sette Grammy, sette MTV Europe Music Awards e sei MTV Video Music Awards. Cifre destinate a crescere ancora nei prossimi anni.



