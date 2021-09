Coldplay e BTS per la prima volta insieme: arriva "My Universe"

I Coldplay e i BTS per la prima volta insieme in un singolo. Si tratta di "My Universe", un brano, cantato sia in inglese sia in coreano, prodotto da Max Martin e annunciato sui social con un video di 30 secondi. Il brano segue il successo mondiale dei Coldplay "Higher Power" (Oro in Italia, oltre 260 milioni di streaming e per oltre 6 settimane al vertice della classifica radiofonica italiana) come secondo singolo estratto dal prossimo e nono album della band "Music Of The Spheres" la cui pubblicazione è prevista per il 15 ottobre.