I Coldplay hanno annunciato l’uscita del nuovo album, "Music Of The Spheres" . Il nono lavoro della band guidata da Chris Martin uscirà il 15 ottobre. L’album è stato lanciato su Instagram con una nota scritta a mano e firmato dai cinque componenti Chris, Jonny, Guy, Will e Phil. Insieme anche un trailer che unisce una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell’universo rappresentato sulla copertina del disco con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.

Nel post scritto sui social dalla band c’è anche un ulteriore elemento collegato al mondo sci-fi racchiuso nella frase "Everyone is an alien somewhere" (ognuno è alieno da qualche parte) e si fa riferimento anche all’uscita, venerdì 23 luglio, di una traccia dell’album intitolata "Coloratura", seguita da un nuovo singolo a settembre.

Lo scorso maggio la band ha pubblicato il primo estratto del nuovo album, il singolo "Higher Power", che ha superato il 160 milioni di stream e che è rimasto al vertice della classifica radiofonica italiana per ben 6 settimane.

La band ha anche rivelato la tracklist dell’album, con 5 delle 12 tracce rappresentate da emoji. Di seguito gli altri sette titoli della tracklist di "Music Of The Spheres", ovvero "Higher Power", "Humankind", "Let Somebody Go", "People Of The Pride", "Biutyful", "My Universe", "Coloratura".