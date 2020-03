Coronavirus, due piccoli violinisti suonano "Viva la Vida" dei Coldplay e la band li ringrazia sui social

Hanno solo 12 anni, si chiamano Mirko e Valerio e sono due piccoli e incredibili violinisti di Agrigento, Sicilia. E' da lì, dalla cameretta della loro casa, dove vivono come milioni e milioni di altre persone la loro quarantena, che i due artisti mignon hanno messo in scena un piccolo concerto suonando "Viva la Vida" dei Coldplay... che hanno apprezzato e ritwittato il video ringraziandoli.

Un regalo che Mirko e Valerio probabilmente, non si aspettavano, abituati a suonare motivi di band e artisti famosi con la loro "Mirko e Valerio Violinisti Little Band", come recita la dicitura del loro profilo Facebook. E invece i Coldplay hanno così tanto apprezzato la loro esibizione da volerla condividere sui social con un ringraziamento accompagnato da applausi, cuori e bandiere italiane.

E a loro volta i due piccoli violinisti hanno risposto alla band di Chris Martin: "Ringraziamo i COLDPLAY x aver condiviso il nostro video ci avere regalato una gioia immensa...".

Il video è diventato immediatamente virale e migliaia e migliaia sono stati i like e gli applausi social che i due ragazzi hanno ricevuto da Nord a Sud. Obiettivo raggiunto: "Abbiamo pensato di passare un po’ di tempo con voi tutti, da nord a sud, per noi la musica è la nostra valvola di sfogo, speriamo la possiate utilizzare anche voi, VIVA la VIDA dei Coldplay ci è sembrato un brano perfetto per questa domenica di sole e speranza”, avevano scritto postando il video. E come un bellissimo messaggio di speranza e di luce è stato recepito il loro concerto da camera, un grido per continuare ad amare la vita, anche di fronte alla tragedia che sta colpendo tutti, da Nord a Sud senza distinzioni.



