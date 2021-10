"Music of the Spheres", i Coldplay in orbita con il loro viaggio cosmico sonoro

Si intitola " Music of the Spheres " il nuovo album dei Coldplay adesso disponibile su tutti i servizi streaming e nei negozi. E quelle sfere non sono altro che i pianeti dell'universo che campeggiano anche sulla copertina del disco. Un album pienamente art rock, con atmosfere sognanti e tempi dilatati, in quello che è un vero e proprio viaggio cosmico sonoro. Tra le collaborazioni BTS e Selena Gomez .

L'uscita dell'album è stato annunciata dalla band su Instagram con una nota scritta a mano insieme a un album trailer che unisce una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell'universo rappresentato sulla copertina dell’album con brevi estratti delle 12 canzoni che lo compongono.

Nel post scritto dalla band c’è anche un ulteriore elemento collegato al mondo sci-fi racchiuso nella frase "Everyone Is An Alien Somewhere" (ognuno è alieno da qualche parte) La cover è stata realizzata da Pilar Zeta, un'artista argentina, graphic designer e fashion designer meglio conosciuta per le sue copertine surrealiste degli album, che ha già collaborato con la band per l'album "A Head Full of Dreams".

"Music of the Spheres" è un vero e proprio concept, con brani uniti da un medesimo sentire che costituiscono un corpo sonoro molto coerente pur nella diversità di mood di pezzi che passano dal giocoso all'intimista. La combinazione dei due percorsi, quello più raffinato e quello più pop, è chiara anche nella scelta di affidarsi alla produzione di Max Martin, un professionista che ha nel curriculum alcuni dei più grandi successi di Britney Spears e The Weeknd.

Nelle canzoni dell’album scritte dalla band, oltre ai BTS e a Selena Gomez, troviamo anche tutti i figli dei membri della band, John Hopkins, musicista e compositore britannico, principalmente attivo nell'ambito della musica elettronica e Stephen Fry, attore, doppiatore, comico, autore tv, sceneggiatore e scrittore, il duo americano R&B composto dalle gemelle Amber e Paris Strother, Jacob Collier, polistrumentista e produttore britannico e l’italiano Davide Rossi.

LIVE IN STREAMING IL 22 OTTOBRE La band presenterà l'album dal vivo il 22 ottobre con una performance alla Climate Pledge Arena di Seattle, che segnerà il ritorno in un'arena dopo quasi cinque anni e la prima occasione per i fan di ascoltare la loro nuova musica di persona appena una settimana dopo l'uscita dell'album. Il concerto sarà trasmesso in live streaming da Amazon Music a partire dalle 19 (le 4 ora italiana) di venerdì 22 ottobre e replicando l'esibizione alle 19 di sabato 23 ottobre.

