Ad annunciarlo è stato lo stesso Boss che ha anche confessato di aver accolto il consiglio dei medici per curare l’ ulcera peptica . Il veterano del rock ha detto di avere il "cuore spezzato" e ha aggiunto: "Torneremo per recuperare questi spettacoli e altro ancora. Ci siamo divertiti moltissimo ai nostri spettacoli negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di vivere altri grandi momenti. Torneremo presto".

Il Boss ha 73 anni ed è "on the road" da febbraio. Dopo la conclusione della prima serie di concerti in aprile il cantante era risultato positivo al Covid. Altre tre date del tour di Springsteen erano state rinviate a marzo per motivi di salute anche se all'inizio non era stata chiarita la natura della malattia.