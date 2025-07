Bruce Springsteen riabbraccia San Siro: festa tra emozione e impegno politico

Con la sua carriera il Boss può permettersi di evitare le facilonerie di un concerto greatest hits per mettere in piedi uno show in cui tema delle canzoni è ossatura fondante. Così trovano spazio la doppietta "Youngstown” (da "The Ghost of Tom Joad")/"Murdered Incorporated", e "Long Walk Home", da "Magic" (2007), ai tempi scritta da Springsteen mettendo in musica come si sentiva rispetto a un presidente come George W. Bush ma in fondo perfettamente attuale anche oggi. "House of a Thousand Guitars", dall’ultimo lavoro di inediti "Letter to You" (2020) viene eseguita solo chitarra e voce ma le sue parole arrivano forti e taglienti. Il piano di Roy Bittan fa da sottofondo al lungo elenco che Bruce fa di quello che non va nell’America di oggi e con cui introduce “My City of Ruins”, uno dei momenti più intensi della serata, con la sezione fiati sugli scudi. "I'm On Fire" è un piacevole intermezzo di delicatezza mentre su "Because the Night" Bruce fatica un po’ ma ci pensa Nils Lofgren, con un assolo incendiario a renderla memorabile.