Bruce Springsteen pubblica i suoi "Lost Albums": "Li ho suonati in privato per anni"

Si parte dalla cruda esplorazione sonora di "LA Garage Sessions '83" che funge da anello di congiunzione tra "Nebraska" e "Born in the U.S.A.": "Questo era un disco che ho fatto seguendo le orme di 'Nebraska', facendo qualcosa che la gente oggi definirebbe indie. Era come se avessi preso 'Nebraska' e avessi fatto un ulteriore passo avanti, introducendo una sezione ritmica, questo era. È un disco dal suono un po' unico e molto, come dire, low-fi". Si passa ai suoni di drum loop e sintetizzatori di "Streets of Philadelphia Sessions": "Avevo fatto tre album sulle relazioni. Ne avevo un quarto. Era particolarmente cupo e non sapevo se il mio pubblico sarebbe stato in grado di ascoltarlo in quel momento. Mi è sempre piaciuto molto, ma non mi è mai sembrato del tutto finito". "The Lost Albums" offre uno sguardo inedito su 35 anni prolifici (1983-2018) di scrittura e registrazioni casalinghe di Springsteen. "La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse". All'interno del cofanetto, questa sperimentazione sonora si manifesta in diversi modi. In "Faithless" è la colonna sonora di un film mai realizzato: "Questa era una collezione di canzoni davvero insolita perché mi era stato commissionato di scriverle per un film nei primi anni 2000. C'era un western che trattava alcuni temi spirituali. Ci sono alcune parti strumentali che mi piacciono molto". Nei brani country con pedal steel di "Somewhere North of Nashville": "Era un album che è nato insieme a 'The Ghost of Tom Joad', in una sola volta, dovevano essere lo stesso album ma mi sono reso conto che insieme non potevano funzionare. Il materiale di Joad era molto cupo, pacato e meditativo. Ma nei pomeriggi suonavamo molte altre canzoni che erano un po' più leggere e influenzate dal country". Nei racconti ricchi di dettagli ambientati al confine con il Messico in "Inyo", un po’ il sequel di Joad, nelle atmosfere noir-orchestrali di metà secolo con "Twilight Hours", con Bruce che canta in uno stile a metà tra Frank Sinatra e Andy Williams: "Ho avuto modo di cantare in quel tipo di stile pop americano più ampio. E le canzoni sono scritte con quell'idea in mente. Sono tutte romantiche". Fino a "Perfect world", una raccolta di brani, a cui hanno preso parte molti membri della E Street Band, che è stata effettivamente pensata fin da subito come un album.