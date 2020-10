Bruce Springsteen pubblica "Letter To You", un ponte tra passato e presente da cui guardare l'America di oggi

LEGGI ANCHE: Bruce Springsteen: "Trump perderà e l'America tornerà unita"



"Amo l’essenza quasi commovente di 'Letter to You' - ha dichiarato Springsteen -. E amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto".



L'urgenza quasi live della registrazione si coglie nel suo essere per nulla levigata ma conservando l'energia classica di un afflato rock. E' un disco di cui si favoleggiava da tempo, che ha trovato nell'ultimo periodo di chiusura del mondo lo spunto decisivo per trovare forma. Allo stesso tempo "Letter To You" è in qualche modo il tirare le somme di un periodo molto ampio, contenendo brani scritti negli ultimi mesi, brani scritti più di 40 anni fa e rimasti inediti, e anche canzoni che, come "The Rainmaker" (pensata per Bush jr ma perfetta per Trump), erano state scritte in un altro periodo ma solo ora hanno trovato un senso compiuto. Si mescolano anche le diverse anime autorali del Boss, con momenti tipicamente "Dylaniani", con morbide ballate acustiche, a slanci rock dove il suono della E Street Band fa la differenza.

Insieme all'album è uscito, in esclusiva su Apple Tv+, il film-documentario “Bruce Springsteen’s Letter to You” (produzione originale Apple Original Films), con i retroscena del processo creativo che hanno portato alla realizzazione dell’album. Scritto da Springsteen e diretto da Thom Zimny, il film è un tributo alla E Street Band, alla musica rock e al ruolo che quest’ultima ha avuto nella vita dell’artista.

