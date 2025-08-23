Bruce Springsteen celebra i 50 anni di "Born To Run" pubblicando l'inedito più atteso

È stata resa disponibile in streaming e download "Lonely Night in the Park", canzone registrata all'epoca ma poi rimasta fuori dall'album
Il 25 agosto compie 50 anni "Born to Run", l'album che ha cambiato la carriera di Bruce Springsteen e anche la storia del rock. Per celebrare questo traguardo è stata pubblicata per la prima volta ufficialmente "Lonely Night in the Park", l'outtake in studio del 1975. Registrata durante le leggendarie sessioni al Record Plant per "Born to Run" e all'epoca presa in considerazione per essere inclusa nell'album, “Lonely Night In The Park” arriva oggi, disponibile in streaming e in download, nella sua versione in studio come non è mai stata ascoltata prima.
Per i fan di Bruce Springsteen questo è un anno da leccarsi i baffi. Non solo perché è stato possibile vederlo nuovamente in tour anche in Italia, con i concerti di San Siro, ma soprattutto perché il Boss ha deciso di aprire i cassetti tirando fuori gemme che i suoi seguaci attendevano da tempo. Prima il cofanetto "Tracks II", con ben 7 album "perduti" e riportati alla luce. Adesso con questa canzone esclusa all'epoca dalla versione definitiva di "Born To Run" e circolata per anni come bootleg.
"Born to Run", terzo album della sua carriera, è stato per Bruce Springsteen un vero momento di svolta. Quando lo pubblica nel 1975 il rocker si trova a un bivio. Dopo i primi due dischi ("Greetings from Asbury Park, N.J." e "The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle"), apprezzati dalla critica ma accolti dal pubblico in maniera davvero tiepida, la Columbia minaccia di interrompere il contratto. "Born to Run" è quindi il lavoro con cui Springsteen si gioca tutto, dentro o fuori. E il risultato è uno dei migliori album rock di sempre che lo consacra come il "Boss".
Questo grazie a otto canzoni una più a fuoco dell'altra. A partire da "Thunder Road", ballata epica e romantica che apre l’album, fino ad arrivare alla chiusura degli oltre 9 minuti di "Jungleland", suggellati da un lungo assolo di sax di Clarence Clemons. In mezzo brani come "Backstreets" e "She’s the One" mostrano la fusione di rock, poesia urbana e intensità che contraddistingue Springsteen, "Tenth Avenue Freeze-out" è infusa di soul con i fiati in grande evidenza, mentre la title track è uno straordinario e trascinante inno alla fuga e alla speranza. Ogni traccia è una storia, ma tutte insieme compongono il ritratto di una generazione in cerca di libertà e riscatto.
La produzione di "Born to Run" fu lunga e tormentata: ci vollero più di 14 mesi e Springsteen arrivò a rifiutare le prime stampe perché non soddisfatto del mix. Alla fine, la cura maniacale fu ripagata: nel 1975 "Time" e "Newsweek" dedicarono contemporaneamente la copertina a Bruce Springsteen, un evento senza precedenti.
