Bruce Springsteen celebra i 50 anni di "Born To Run" pubblicando l'inedito più atteso

Questo grazie a otto canzoni una più a fuoco dell'altra. A partire da "Thunder Road", ballata epica e romantica che apre l’album, fino ad arrivare alla chiusura degli oltre 9 minuti di "Jungleland", suggellati da un lungo assolo di sax di Clarence Clemons. In mezzo brani come "Backstreets" e "She’s the One" mostrano la fusione di rock, poesia urbana e intensità che contraddistingue Springsteen, "Tenth Avenue Freeze-out" è infusa di soul con i fiati in grande evidenza, mentre la title track è uno straordinario e trascinante inno alla fuga e alla speranza. Ogni traccia è una storia, ma tutte insieme compongono il ritratto di una generazione in cerca di libertà e riscatto.