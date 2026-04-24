I Foo Fighters tornano con il nuovo album "Your favorite toy"

Il disco si colloca a tre anni di distanza dall'album "But Here We Are", segnato dal lutto per la morte di Taylor Hawkins, l'ex batterista, e della madre di Grohl. Dopo l'annuncio nel 2024 di essere diventato "padre di una nuova bambina, nata fuori dal mio matrimonio", il cantante si era allontanato dai riflettori. Poi è tornato, tra apparizioni dal vivo e le reunion dei Nirvana, fino alla decisione di riprendere in mano il repertorio dei Foo Fighters. È in questo contesto che nasce "Your favorite toy", un album dalla scrittura più sperimentale e con una produzione meno patinata rispetto ai lavori precedenti.