I Foo Fighters tornano con il nuovo album "Your favorite toy"
La band di Dave Grohl firma un disco più sperimentale nella scrittura, a tre anni da "But Here We Are"
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È uscito "Your favorite toy" l'atteso nuovo album della rock band Foo Fighters, vincitrice di 15 Grammy Awards. Il dodicesimo album in studio arriva dopo le uscite, negli scorsi mesi, di vari singoli, come "Caught In The Echo", "Of All People", e "Asking For A Friend", segnando un nuovo capitolo per la band di Dave Grohl, con l'ingresso di Ilan Rubin alla batteria. L'album è stato registrato interamente nello studio casalingo di Grohl e co-prodotto dai Foo Fighters insieme a Oliver Roman.
Un nuovo inizio
Il disco si colloca a tre anni di distanza dall'album "But Here We Are", segnato dal lutto per la morte di Taylor Hawkins, l'ex batterista, e della madre di Grohl. Dopo l'annuncio nel 2024 di essere diventato "padre di una nuova bambina, nata fuori dal mio matrimonio", il cantante si era allontanato dai riflettori. Poi è tornato, tra apparizioni dal vivo e le reunion dei Nirvana, fino alla decisione di riprendere in mano il repertorio dei Foo Fighters. È in questo contesto che nasce "Your favorite toy", un album dalla scrittura più sperimentale e con una produzione meno patinata rispetto ai lavori precedenti.
Il videoclip del singolo
Insieme all'album, è uscito anche il nuovo video di "Window", sviluppato a partire da un concept originale di Dave Grohl e diretto da Jake Erland. Il video vede protagonista Craig Parkinson nei panni di un lavavetri che si arrampica sulla facciata in vetro e acciaio di un imponente grattacielo, osservando i vari abitanti di ogni piano mentre lui stesso rimane praticamente invisibile. I Foo Fighters porteranno il loro "Take Cover World Tour" anche in Italia, con un'unica data: domenica 5 luglio agli I-Days all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano.