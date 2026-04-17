Pubblicato nel 2006, "Count Your Blessings" è stato un disco chiave che ha fatto conoscere il genere deathcore - caratteristico per le vocalità gutturali e il sound intenso - a livello mondiale, affermandosi come uno dei lavori più radicali e influenti della scena heavy. La nuova versione "Repented", completamente ri-registrata in studio con il frontman Oliver Sykes e il chitarrista Lee Malia a capo del progetto, vuole essere ancora più incisiva e pesante che mai. Sykes ha già anticipato qualcosa ai fan, pubblicando video sulle sue Storie Instagram mentre cantava in studio alcune canzoni della tracklist.