Live Nation, il colosso dei concerti proprietario di Ticketmaster, è stato giudicato colpevole di monopolio da parte di una giuria americana. Secondo i togati, la compagnia avrebbe operato in regime di monopolio violando le leggi antitrust federali e statali. La sentenza è arrivata dopo quattro giorni di deliberazioni a conclusione di un processo molto seguito negli Stati Uniti d'America e che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l'industria musicale.