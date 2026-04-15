Kanye West, polemiche anche in Francia: lui rinvia il concerto

Il rapper Kanye West, noto anche come Ye, ha rinviato il suo prossimo concerto a Marsiglia dopo che le autorità francesi hanno annunciato l'intenzione di vietarlo. La decisione è arrivata una settimana dopo che gli era stato vietato l'ingresso nel Regno Unito, dove avrebbe dovuto essere l'artista principale del Wireless Festival a luglio, a seguito delle polemiche suscitate da alcune sue precedenti dichiarazioni antisemite. "Dopo un'attenta riflessione, è mia esclusiva decisione rinviare il mio concerto a Marsiglia, in Francia, a data da destinarsi", ha scritto Ye mercoledì sul social network X. "So che ci vuole tempo per comprendere la sincerità del mio impegno a rimediare", ha aggiunto. Il rapper, che ha cambiato nome nel 2021, avrebbe dovuto esibirsi allo Stade Vélodrome di Marsiglia l'11 giugno, e il 18 luglio è atteso anche in Italia per un concerto alla Rcf Arena di Reggio Emilia.