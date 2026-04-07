Kanye West, Londra gli revoca il visto dopo le sue dichiarazioni antisemite

L'artista, noto come Ye, aveva aggiunto di essere pronto all'incontro "per ascoltare", precisando: "So che le parole non bastano e che dovrò dimostrare il cambiamento attraverso le mie azioni". Anche l'organizzatore del festival, Melvin Benn, aveva esortato i tanti critici a concedere "un po' di perdono" al cantante 48enne, che aveva perso molti fan e diversi contratti commerciali negli ultimi anni a seguito delle sue esternazioni antisemite e razziste. In particolare quando aveva dichiarato di "amare i nazisti" e aveva pubblicato una canzone intitolata "Heil Hitler".