Durante il processo il capocantiere ha raccontato di aver lavorato nella villa per circa sei settimane, occupandosi di interventi radicali: dalla rimozione degli impianti elettrici e idraulici alla modifica della struttura interna, compresa la sostituzione di una scala con uno scivolo. L'uomo ha dichiarato di essersi infortunato al collo e alla schiena durante i lavori e di essere stato costretto a restare nel cantiere senza poter uscire. In alcune occasioni, ha raccontato, West lo avrebbe svegliato nel cuore della notte chiedendogli perché non stesse lavorando.