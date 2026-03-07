Bianca Censori cambia look, svolta di stile in tribunale
La moglie di Kanye West cambia completamente stile durante la sua testimonianza in aula a Los Angeles: niente trasparenze né outfit scandalosi
Un look che ribalta l'immagine costruita negli anni. Chi è abituato a vedere Bianca Censori al centro dell'attenzione per i suoi look estremi difficilmente avrebbe potuto immaginarla nella nuova versione con cui si è presentata al tribunale di Los Angeles. Niente body trasparenti, niente outfit quasi inesistenti: in aula la designer australiana ha mostrato un'immagine completamente diversa, sobria e composta.
Negli ultimi anni la moglie di Kanye West è diventata una delle figure più discusse del panorama pop, soprattutto per scelte di stile provocatorie che hanno fatto il giro dei social e dei tabloid. Tra abiti nude illusion, collant trasparenti e mise minimaliste, ogni sua apparizione pubblica ha generato commenti, polemiche e interpretazioni di ogni tipo. Proprio per questo il suo arrivo in tribunale ha lasciato molti senza parole.
Per la deposizione Bianca Censori ha scelto un outfit decisamente più formale rispetto al passato. Lontana anni luce dagli eccessi che l'hanno resa famosa, la designer ha optato per un completo nero composto da cardigan a maniche lunghe e gonna a tubino. I capelli sono raccolti in uno chignon ordinato, mentre sul viso spiccano un paio di occhiali che contribuiscono a rendere l'immagine ancora più rigorosa. A completare il look, un paio di décolleté argentate con tacco alto.
Una scelta stilistica che appare quasi simbolica: in aula, dove si discutono questioni legali delicate, la parola d'ordine sembra essere discrezione. Un netto cambio di rotta rispetto alle apparizioni pubbliche che negli ultimi anni hanno alimentato discussioni accese tra fan, critici di moda e osservatori della cultura pop.
La presenza di Bianca Censori in tribunale non è stata solo scenografica. La designer è infatti salita sul banco dei testimoni nel processo civile che coinvolge il marito e riguarda la ristrutturazione della lussuosa villa di Malibù acquistata dal rapper per oltre 57 milioni di dollari. A portare il caso in tribunale è Tony Saxon, ex responsabile del progetto di rinnovamento della proprietà. L'uomo sostiene di aver lavorato a lungo alla trasformazione della casa senza ricevere il pagamento completo e chiede più di un milione di dollari tra compensi non versati e danni.
Secondo la sua ricostruzione, il progetto sarebbe diventato sempre più complesso a causa delle richieste del musicista e delle condizioni di lavoro del team. Saxon ha raccontato di turni estenuanti e di aver persino dormito all'interno della proprietà per seguire i lavori, descrivendo la casa come destinata a diventare una sorta di rifugio sotterraneo simile a una Bat-caverna.
Durante la sua deposizione, Censori ha spiegato di avere un ruolo attivo nella gestione di alcune questioni amministrative e legali legate al marito. In aula avrebbe confermato di possedere la procura per firmare documenti a nome di Kanye West e di aver partecipato a decisioni riguardanti i lavori della proprietà. Una testimonianza che la colloca non solo come compagna del rapper, ma anche come figura coinvolta direttamente nella gestione di alcune delle sue attività.
E mentre il processo continua, a far discutere ancora una volta è proprio lei: stavolta non per un outfit scandaloso, ma per un cambio di immagine che segna una rottura netta con il personaggio costruito negli ultimi anni.