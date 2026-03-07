Negli ultimi anni la moglie di Kanye West è diventata una delle figure più discusse del panorama pop, soprattutto per scelte di stile provocatorie che hanno fatto il giro dei social e dei tabloid. Tra abiti nude illusion, collant trasparenti e mise minimaliste, ogni sua apparizione pubblica ha generato commenti, polemiche e interpretazioni di ogni tipo. Proprio per questo il suo arrivo in tribunale ha lasciato molti senza parole.