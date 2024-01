Kanye West posta sui social foto esplicite di sua moglie e i follower insorgono

Il rapper e produttore è stato duramente attaccato per alcuni scatti in cui Bianca Censori appare con indosso abiti che la lasciano seminuda

E questa non è una novità. Il rapper e produttore è abituato a essere al centro di polemiche per i suoi comportamenti e le sue dichiarazioni. La novità questa volta è che Kanye è accusato di avere di fatto umiliato pubblicamente sua moglie, Bianca Censori , postando via social alcune fotografie che la ritraggono vestita in modo decisamente audace, con abiti che più che coprirla ne esaltano le nudità. Gran parte dei follower di Kanye sono insorti accusandolo di non avere rispetto per sua moglie e per le donne in generale.

Non è certo la prima volta che Bianca Censori indossa un abbigliamento che definire provocante è un eufemismo. Ma forse questa volta a far scattare la reazione dei fan è stato il fatto che Ye, come si fa chiamare oggi, abbia pubblicato sul proprio profilo Instagram le foto scattate quasi esponendo la moglie allo sguardo e ai commenti della gente. Una delle foto che ha suscitato maggiori reazioni è una che vede Bianca indossare solo un collo di pelliccia a coprire (parzialmente) il seno e un mini tanga, con il commento di Kanye: "Niente pantaloni quest'anno". Qualcuno lo invita a tornare "a Gesù", altri gli dicono di provare a immaginarsi lui vestito così. "Questo è più che disgustoso. Fai sfilare tua moglie praticamente nuda perché il mondo la veda?" chiedono altri e il tenore di moltissimi commenti è lo stesso.

In un'altra foto Bianca indossa un corsetto di pelle con delle mini bretelle che a stento coprono il seno molto generoso, con Kanye che commenta "Ha abbandonato qualcosa?". "Non hai rispetto per le donne? Questo è il messaggio che stai mandando!" scrive un follower, molti altri ricordano quando Kanye si infuriò con Kim Kardashian perché a suo dire in occasione del Met Gala aveva indossato abiti troppo sexy.

Il punto però è forse un altro? Perché Kanye ha postato queste foto? Più di un follower nei suoi commenti fa notare che Ye è tutt'altro che uno stupido e tutte le sue azioni sono mirate a qualche obiettivo, basti pensare a operazioni di marketing come il concerto a Campovolo annunciato l'estate scorsa per ottobre e poi annullato senza che in realtà venissero mai messi in vendita i biglietti per l'evento. Intanto, indignazione o meno, tutte le immagini hanno raccolto dal milione e mezzo agli oltre due milioni di like, e hanno ottenuto il risultato di far parlare di Kanye che (non dimentichiamolo), dovrebbe avere in uscita un nuovo album.

Chi è e che origini ha Bianca Censori, la nuova moglie di Kanye West Kanye e Bianca si sono sposati in segreto nel dicembre del 2022 (anche se non è mai stato confermato che le nozze siano state poi ufficializzate), poche settimane dopo il divorzio del produttore da Kim Kardashian. La coppia ha poi trascorso gran parte dell'ultimo anno facendosi notare a ogni uscita pubblica per gli abiti provocatori indossati da lei e per atteggiamenti ancora più selvaggi. Bianca Censori ha 28 anni ed è nata a Melbourne, in Australia. Ha studiato alla Carey Baptist Grammar School di Melbourne e ha poi conseguito un master in architettura. E' diventa poi una designer di moda, prima fondando un suo brand di gioielli, gestito dal 2013 al 2017, e poi lavorando, dal 2020, per Yeezy, il marchio fondato da Kanye.