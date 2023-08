Travis Scott fa suo il Circo Massimo e sul palco arriva anche Kanye West

Il concerto evento annunciato solo pochi giorni fa ha attirato nel catino romano oltre 60mila persone che non sono rimaste deluse. Uno show molto diverso da quello presentato agli i-Days a Milano a fine giugno, dal momento che in scaletta Scott ha inserito numerosi brani dal nuovo album " Utopia ", uscito due settimane fa e già arrivato ai vertici delle classifiche, Italia compresa. E non è mancata la grande sorpresa: sul palco infatti è salito Kanye West (o YE come si fa chiamare ora ) che ha duettato con il suo ex cognato su due brani.

Travis Scott si è presentato sul palco del Circo Massimo in tenuta bianca da football, con vistosi paraspalle. Per l'evento, annunciato solo cinque giorni fa l'attesa era febbrile, aumentata dall'effetto sorpresa e dall'hype suscitato dal nuovo album appena pubblicato. Inevitabile che tra i 60mila accorsi ci fossero in tribuna molti vip e artisti come Gemitaiz, Tedua, Matteo Paolillo, Sick Luke, Emma Marrone, ma anche Bebe Vio, Giorgia Soleri, i calciatori Dibala, El Sharawy, Abraham, Cristante.

Il rapper texano Jacques Bermon Webster II, nome d'arte Travis Scott da 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty, per la prima volta dal vivo ha fatto ascoltare i brani del nuovo disco, il quarto, "Utopia", uscito il 28 luglio e già corredato di record. E' entrato direttamente al primo posto in Italia nella classifica Album e Compilation di Fimi. Nella Global Chart ha debuttato prima posizione totalizzando su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell'artista a oggi e il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Il brano "Hyaena" è primo, insieme ad altri otto direttamente entrati nella Top10 della classifica globale, mentre tutti i brani dell'album sono nella Top30.

L'artista pluripremiato, certificato Diamante, nominato otto volte ai Grammy Awards, sul palco romano ha cominciato con i suoi cavalli di battaglia dal 2015 (anno di "Rodeo"). Alla terza canzone la sorpresa: Kanye West sul palco a cantare con il suo pupillo scatenato "Can Tell Me Nothing". "Senza di lui non sarei qui" ha detto Scott, che alla scuola di Kanye è cresciuto, presentandolo. In scaletta anche "Meltdown", scritta con Drake, che con quelle rime su Willy Wonka, ha fatto subito pensare ad un riferimento, per non dire un dissing tanto di moda nell'estate musicale 2023, rivolto a Timotheè Chalamet, protagonista dell'ancora inedito film sul personaggio de "La fabbrica di cioccolato", che secondo gossip in realtà mai confermati sarebbe il nuovo fidanzato di Kylie Jenner, una delle sorelle del clan Kardashian con cui Scott ha fatto due figli Stormi e Aire.

Panico tra i fan: "Usato spray al peperoncino" Purtroppo durante la serata non è mancato un fuori programma che avrebbe potuto provocare conseguenze molto gravi. A un certo punto decine di fan si sono accalcate verso le transenne per cercare di scavalcarle. Molti di loro hanno detto di avvertire un forte bruciore agli occhi e lacrimazione. Secondo le testimonianze di alcuni, postate via social, sarebbe stato spruzzato uno spray al peperoncino. Nel momento di panico qualcuno ha rischiato di rimanere schiacciato.

Travis Scott, la scaletta del concerto al Circo Massimo

Greetings From Utopia (Intro)

HYAENA

THANK GOD

Greetings From Utopia

MODERN JAM

Aye (Lil Uzi Vert cover)

SIRENS (prima live)

Praise God (Kanye West cover, eseguita con Kanye West)

Can't Tell Me Nothing (Kanye West cover, eseguita con Kanye West)

MY EYES (prima live)

BUTTERFLY EFFECT

HIGHEST IN THE ROOM

CIRCUS MAXIMUS

DELRESTO (ECHOES)

LOST FOREVER

MAFIA

I KNOW ? (prima live)

NO BYSTANDERS

FE!N

TOPIA TWINS (prima live)

beibs in the trap

GATTI (JACKBOYS song)

MELTDOWN (eseguita con un fan)

SICKO MODE

Antidote

goosebumps

TELEKINESIS (prima live)