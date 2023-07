La sospensione di Kanye West

A dicembre la decisione di Elon Musk è sopraggiunta dopo che il rapper aveva postato su Twitter un'immagine che raffigurava una svastica intrecciata con una stella di David e probabilmente anche per le sue frasi di elogio nei confronti di Adolf Hitler. "Solo per chiarire che il suo account è stato sospeso per incitamento alla violenza, non per una mia foto poco lusinghiera", aveva scritto Musk in risposta al tweet di West. Il rapper infatti aveva condiviso su Twitter una foto del patron del social a torso nudo che veniva spruzzato con un getto d'acqua, con la didascalia: "Ricordiamo sempre questo come il mio ultimo tweet". In un'intervista con il cospirazionista Alex Jones, il rapper aveva elogiato Adolf Hitler, dicendo di vedere "delle cose buone anche in lui" e concludendo: "Mi piace Hitler".