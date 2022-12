Elon Musk sospende l'account Twitter di Kanye West

Elon Musk, con un nuovo roboante colpo di scena, ha annunciato via Twitter la sospensione dell'account del rapper Kanye West "per incitamento alla violenza".

Il cantante era tornato da appena due mesi sulla piattaforma social ma in una recente intervista aveva speso parole di apprezzamento nei confronti di Adolf Hitler. Musk, che da quando ha acquistato Twitter si è speso pubblicamente per una piattaforma dedicata alla libertà di parola, aveva personalmente accolto il ritorno di West sul social media. Ma giovedì ne ha anticipato la sospensione: "Io ho fatto del mio meglio. Ciononostante, ha violato di nuovo le nostre regole contro l'incitamento alla violenza", ha scritto Musk in un tweet.