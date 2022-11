Trump: "Non torno su Twitter, ha un sacco di problemi"

Donald Trump ha escluso, per ora, un ritorno su Twitter.

Lo ha annunciato lo stesso tycoon, in merito al referendum lanciato da Elon Musk sulla piattaforma. Oltre 14,5 milioni le persone che hanno risposto al sondaggio. "Non preoccupatevi, non andrò da nessuna parte", ha scritto Trump sul suo social Truth, definendolo "speciale". E in un video collegamento con l'assemblea della Republican Jewish Coalition ha affermato che "Truth funziona meglio mentre Twitter ha un sacco di problemi, molti Bot e account falsi".