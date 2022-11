Musk risponde all'invito di Salvini: "Non vedo l'ora di incontrarlo"

Il vicepremier aveva definito Musk "uno dei principali geni innovativi". "Mi piacerebbe - aveva detto Salvini - che potesse lavorare di più con l'Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri". Al tweet di Musk, il ministro delle Infrastrutture ha risposto: "Sarebbe un piacere e un onore. Per te le porte del mio ministero sono sempre aperte".

Lo scambio nasce dalle parole di Salvini, pronunciate pochi giorni fa a un convegno a Roma. Il vicepremier italiano - ricordano fonti vicine al ministro - aveva definito Musk "uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l'Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l'innovazione". Ancora più esplicitamente, aveva invitato Musk a investire e a credere nel nostro Paese: "So che ha qualche problema sullo sbarco in Germania, noi spalanchiamo le porte". Le frasi erano rimbalzate sui sociale e da qui la risposta di Musk.