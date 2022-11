Elon Musk lancia referendum su Twitter per il ritorno di Donald Trump sul social

L'ex presidente americano fu bandito da Twitter all'indomani dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Venerdì Musk aveva riabilitato alcuni account, ma aveva detto di non aver ancora preso una decisione su Trump. In circa quattro ore hanno votato oltre 5 milioni di utenti, con i sì in vantaggio.

Affidarsi al pubblico anziché a un organismo di controllo interno per decidere sul ritorno di Trump su Twitter, secondo i detrattori di Musk, è una scelta discutibile e pericolosa. Non è chiaro però se Musk deciderà sulla base dell'esito del sondaggio. "Vox populi, vox dei", ha postato in risposta al tweet in cui chiede agli utenti di votare.