Twitter, ondata di dimissioni dopo l'ultimatum di Musk

Molti ingegneri e altri dipendenti hanno pubblicato messaggi di addio in una chat di gruppo interna prima della scadenza dell'aut aut di Musk, fissato per le 17 di giovedì (le 23 italiane).

L'ultimatum - Mercoledì, Musk ha inviato una e-mail a tutta l'azienda dicendo ai dipendenti "se volete restare aspettatevi lunghe ore ad alta intensità. Solo con una performance eccezionale sarà possibile creare una Twitter 2.0", si legge. Ai dipendenti Musk ha, quindi, chiesto di esprimere formalmente il loro desiderio di partecipare alla nuova Twitter tramite un link: "chi non lo farà entro le 17 di giovedì 17 novembre riceverà tre mesi di liquidazione e sarà lasciato andare". Il miliardario, che ha comprato la piattaforma social per 44 miliardi di dollari a fine ottobre, ha proseguito con un paio di e-mail in cui ha affermato che i manager devono incontrare i dipendenti di persona una volta alla settimana o almeno una volta al mese e che potrebbero essere licenziati se consentono ai lavoratori non "eccezionali" o quantomeno "eccellenti" di lavorare da remoto. L'ultimatum a livello aziendale è giunto dopo che Musk aveva già licenziato, senza preavviso, dirigenti chiave della società, metà dei dipendenti a tempo pieno (parliamo di circa 3.700 persone) e ridotto il numero di appaltatori che lavorano con l'azienda.

La recente ondata di dimissioni si aggiunge a quello che è diventato un licenziamento di massa combinato con un esodo volontario da Twitter, che ha ridotto nettamente le dimensioni dell'azienda rispetto a fine di ottobre. Un ingegnere dimissionario, interpellato da CNBC, ha affermato che le dimissioni hanno colpito parti importanti delle attività di engineering informatico dell'azienda. "Interi team che rappresentano infrastrutture critiche stanno volontariamente lasciando l'azienda, esponendola al rischio di non poter recuperare - ha dichiarato -. Siamo professionisti qualificati con molte opzioni, Elon non ci ha dato motivi per restare e molti per andarcene". Intanto, Musk avrebbe chiesto ad alcuni dei migliori ingegneri che hanno deciso di dimettersi di prendere in considerazione la possibilità di restare.

#RipTwitter - Da giovedì sera e, in particolare, in seguito alla notizia dell'ondata di licenziamenti, è in tendenza l'hashtag "#RipTwitter", "Riposa in pace Twitter", al quale Musk "ha risposto" pubblicando un tweet in cui si vede una lapide con il logo della piattaforma.