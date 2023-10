Adesso è ufficiale. L'autorizzazione è arrivata in mattinata dalla prefettura, dopo le indiscrezioni e i dubbi degli ultimi giorni. Il concerto si terrà venerdì 20 ottobre, come riporta online il Resto del Carlino. Ora manca solo la messa in vendita dei biglietti da parte dell'organizzazione dello show del rapper americano. Sono attese 80mila persone.

La prefetta Maria Rita Cocciufa ha già convocato il tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico al fine di predisporre il piano di gestione dell'evento, ma intanto alla Rcf Arena si monta il palco.



Il ritorno in Italia di Kanye West La voce di uno show last minute del noto rapper americano si era diffusa già sabato scorso contestualmente alla mobilitazione di gru e tecnici nel maxi spazio per eventi al Campovolo. La prima data indicata era quella del 13 ottobre, data tramontata per evidenti difficoltà organizzative in un lasso di tempo così ridotto.

Lo show di Kanye West potrebbe portare a Reggio Emilia 80-100 mila persone. L'artista torna quindi a salire su un palco italiano dopo che ad agosto è stato ospite al Circo Massimo a Roma alla prima mondiale di Utopia di Travis Scott.

Auto e hotel già prenotati da giorni Sempre secondo l'edizione locale del Resto del Carlino, Kany West avrebbe già affittato le auto coi vetri oscurati per i trasferimenti in città così come sarebbero stati preallertati gli hotel per i pernottamenti della sua 'crew' tra musicisti, entourage e tecnici.

