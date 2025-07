Stando alle indiscrezioni svelate da Daily Mail Kanye pagherebbe Bianca per sfoggiare alcuni dei suoi look più accattivanti. Come si legge su The US Sun, invece, il rapper sceglierebbe personalmente il look più audace anche per dimostrare che sua moglie è "la donna più sexy del mondo". A Bianca, così avrebbe rivelato una fonte al tabloid americano, molti outfit non piacciano, ma avrebbe capito come trarne vantaggio venendo pagata per indossarli. Finora la donna potrebbe aver guadagnato circa 3 milioni di dollari: "In pratica sta monetizzando la sua immagine", svela la fonte. Un outfit per il quale, a quanto si legge sarebbe stata pagata 120.000 dollari è stato il naked dress indossato ai Grammy Awards 2025 a febbraio.