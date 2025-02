Grammy 2025, Kanye West con Bianca Censori nuda sul red carpet

Ai Grammy 2025 consegnati nella notte a Los Angeles, nessun premio per Kanye West ma il rapper e produttore ha trovato il modo di farsi notare comunque. Lui e sua moglie Bianca Censori sono infatti arrivati sul red carpet e lei ha ben presto tolto il giaccone nero che la copriva per rimanere "vestita" solo di una retina color carne che l'ha lasciata praticamente nuda. In questo modo ha sfilato mentre Kanye la sfoggiava come una sorta di trofeo. Non è la prima volta che i due si rendono protagonisti di una performance simile, ma in contesto "ufficiale" come questo la cosa ha colpito ancora di più.