La canzone si apre proprio con l’estratto della telefonata tra West e Puff Daddy, (Sean Combs:“Voglio solo ringraziarti per esserti preso cura dei miei figli, amico. Nessuno li ha contattati, nessuno li ha chiamati” si sente affermare Combs. West risponde con un emozionato “Ti voglio bene, amico. Mi hai cresciuto”. Kim Kardashian, che con il rapper è stata insieme nove anni, di cui sette di matrimonio e con lui ha avuto 4 figli, assieme (di cui sette da marito e moglie) e quattro figli, gli ha contestato, prima solo verbalmente, poi pare anche attraverso un legale, di non averla consultata prima di decidere di includere la voce di North West nel brano e ha anche cercato di far cancellare la canzone stessa.

L'imprenditrice ed ex moglie di West deterrebbe infatti l'esclusiva proprietà dei marchi registrati legati all'immagine di North West, almeno fino al compimento dei 18 anni della giovane. Di questa proprietà i due chattano su X in alcuni messaggi prima pubblicati e poi cancellati in cui la Kardashian avrebbe scritto: "Ti ho chiesto all'epoca se potevo registrare il suo nome come marchio. Hai detto di sì quando avrà 18 anni andrà a lei, quindi fermati. Ho inviato la documentazione in modo che non comparisse nella canzone di Diddy. Per proteggerla, una persona deve registrare il marchio! Abbiamo concordato che quando fossero nati, avrei ottenuto tutti i nomi e i marchi dei nostri figli, così nessun altro li avrebbe presi". Messaggio al quale Ye avrebbe risposto:“Modificalo o andrò in guerra. E nessuno di noi due si riprenderà dalle ricadute pubbliche. Dovrai uccidermi” e poi, dopo aver cancellato il posto avrebbe aggiunto: “Non voglio solo ‘vedere’ i miei figli. Devo crescerli”.