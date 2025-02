Voci di divorzio tra Kanye West e Bianca Censori, ma arriva la smentita

Da tempo si vocifera che Kanye West stia di fatto soggiogando la consorte e i comportamenti della coppia sembrano confermare i dubbi. Recentemente due si sono infatti notare sul red carpet dei Grammy per un fuorip programma che ha fatto discutere. Bianca si è tolta il giaccone di pelliccia nera che indossava, rimanendo praticamente nuda sotto una rete color carne. In questo modo, ha sfilato mentre Kanye la mostrava come un vero e proprio trofeo. Non è la prima volta che la coppia si rende protagonista di una performance simile, ma in un contesto ufficiale come questo, l'impatto è stato ancora più forte.